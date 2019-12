All Together Now | le anticipazioni della terza puntata in onda il 19 dicembre

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) AllNow, leinil 12ALLNOW– llNow, arrivato in anticipo con la secedizione, dal mercoledì è tornato al giovedì sera (come la prima edizione) ed è già pronto per la. Stasera, giovedì 192019, infatti, Michelle Hunziker e J-Ax vi aspettano su Canale 5 per un nuovo appuntamento all’insegnamusica. Il format, che si rifà a un programma inglese, propone al pubblico una serie di concorrenti che hanno intenzione di sfruttare le proprie doti canore per portare a casa un ricco montepremi (pari a 50 mila euro). Per riuscire nell’intento, tuttavia, dovranno ottenere il consensogiuria, composta da 100 esperti del mondomusica e che compone il cosiddetto Muro. Di seguito, vediamo quali sono ledi All...

andreapalazzo2 : RT @QuiMediaset_it: A #AllTogetherNow ospiti @_AnnaTatangelo_ @ivazanicchi e @InfoMalgioglio Conducono @m_hunziker e @jaxofficial In prim… - Federic09172324 : RT @QuiMediaset_it: A #AllTogetherNow ospiti @_AnnaTatangelo_ @ivazanicchi e @InfoMalgioglio Conducono @m_hunziker e @jaxofficial In prim… - QuiMediaset_it : A #AllTogetherNow ospiti @_AnnaTatangelo_ @ivazanicchi e @InfoMalgioglio Conducono @m_hunziker e @jaxofficial In… -