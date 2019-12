All Together Now | J-Ax critica i giornalisti | “Vogliono solo…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) J-Ax a AllNow lancia una frecciatina velenosa ai: lo sfogo Il popolare rapper J-Ax, subito dopo l’esibizione della concorrente disabile a AllNow, ha preso la palla al balzo per lanciare una frecciatina nemmeno troppo velata nei confronti dei. Difatti l’artista, subito dopo che Michelle Hunziker gli ha chiesto un’opinione su Ketty Giansiracusa, è sbottato, asserendo senza tanti peli sulla lingua: “Ketty tu sei la dimostrazione che anche se ia volte provano a dirci come dovrebbe essere la musica…Che la musica invece serve a due cose: serve a noi e a superare le brutte cose della vita…” E sia il pubblico e sia la giuria di AllNow di Michelle Hunziker hanno applaudito calorosamente J-Ax in segno di totale approvazione per ciò che ha appena detto. E chissà se nelle prossime ore ...

