Alitalia | Vestager | l' Italia rischia una nuova indagine

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sulla vicenda, “vi sono rischi dell’apertura di una secondasulla scia del nuovo prestito, da 400 milioni di euro. Ci sono giunte le prime lamentele. Siamo consapevoli della questione dell’equo trattamento. Le compagnie aeree stanno avendo difficoltà in Europa. Siamo quindi in stretto contatto con il nuovo governo. Quando entra in carica un nuovo esecutivo gli diamo tempo di appropriarsi dei dossier. Il tempo però non è infinito e giungerà il momento in cui dobbiamo arrivare a una conclusione”.Lo afferma Margrethe, commissaria Ue alla Concorrenza e al Digitale, in un’intervista ala Sole 24 Ore.“Per qualsiasi società che vuole mettere a punto un nuovo piano industriale è importante che sappia se abbiamo identificato aiuti di Stato o meno. Perché se troviamo aiuti illegali, ...

