Alisson non dimentica | «Forza Roma sempre!» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Impegnato al Mondiale per Club con il Liverpool,non hato lae ha mandato un messaggio a tutti i tifosi giallorossiè attualmente impegnato con il Liverpool nell’importante Mondiale per Club, dove sabato sfiderà il Flamengo di Gabigol per il titolo. Intervistato al termine del match contro il Monterray il portiere brasiliano ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex tifosi della. «Se seguo il calcio italiano e la? Sempre.!» Leggi su Calcionews24.com

corradone91 : Gara sottotono del #Liverpool, che forse non avrebbe meritato la vittoria contro un #Monterrey encomiabile: apre le… - Carmine19941 : @LoDrastico @bandaroja25mayo A certe cifre non trovi nessuno che abbia un minimo di esperienza in serie a,o abbia c… - BratemanDzeko : @andrea5788 @Rickyrickyric89 il punto è che a lungo andare tenerti i migliori ti premia. e stanno in lotta per il t… -