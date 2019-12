Alessandra Amoroso festeggia dieci anni di carriera su Italia 1 | ecco dove vederla

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 19 dicembre 2019), tre milioni di follower su Instagram, oltre 2,5 su Facebook e 700.000 su YouTube, 41 dischi di platino e 7 dischi d’oro,su1 idi. La cantante salentina sarà ospite fissa di1 per tutta la giornata di lunedì 23 dicembre, lanciando gli appuntamenti della rete, dai cartoni animati del mattino, fino alla sera, passando per I Simpson, Studio Aperto, il Meteo e i telefilm del pomeriggio. Non solo: alle 18.25 andrà in onda in anteprima assoluta il videoclip di Immobile 10+1. La canzone è un arrangiamento nuovo, ma fedele all’originale della sua prima hit, Immobile: Una canzone che ha segnato la mia vita quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi… grazie IMMOBILE!” In prima ...

