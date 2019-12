Album Centenario Salernitana | in distribuzione le bustine sostitutive

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – A partire dalle ore 12:00 di domani Venerdì 20 Dicembre 2019 sarà possibile ritirare le figurinee una patch per l’deldellapresso gli store aderenti all’iniziativa: Mondadori Store presso Centro commerciale Le Cotoniere Mondadori Store C.so Vittorio Emanuele C House Cafè presso Centro Commerciale Maximall Supermercati Etè Gruppo Meda Carni in via R.Wenner – via S.Leonardo – Via Posidonia e via E.Caterina. Modalità di consegna dellegratuite: basterà presentare l’presso lo store di riferimento per ricevere la bustina sostitutiva. Per chi ha acquistato online sul sito www.sentimentogranata.it, riceverà una ulteriore spedizione gratuita con la bustina sostitutiva, per coloro che hanno effettuato l’ordine ma deve ancora riceverlo, è ...

