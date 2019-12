Al Teatro cerca Casa | Father& Son – inseguendo Chet Baker

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il, sabato 21 dicembre ore 20.30 presenta, nello storico salotto diBonadies, Father & Son –, soggetto, testo e narrazione di Stefano Valanzuolo, con Francesco Scelzo (chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba). Il nuovo spettacolo scritto da Stefano Valanzuolo, mescola verità storica e finzione, in una sorta di flashback estremo articolato secondo una sequenza di ricordi, in cui prova a raccontare il più romantico tra gli eroi della tromba. Il lavoro è costruito, non curiosando morbosamente tra fatti e misfatti di droga, ma, delicatamente, il rapporto — vero o finto, poco importa — di un padre, fragile e geniale, con il proprio figlio. Un rapporto fatto di incomprensione e paura, ma anche di amore infinito per la vita e per la ...

