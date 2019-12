Al Bano e Romina | Yari svela come reagì nonna Jolanda alla scomparsa di Ylenia

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Carrisi racconta, per la prima volta,di frontenotizia delladi, l’amatissima prima figlia di AlPower. Nata nel 1970, la primogenita della coppia sparì in circostanze misteriose nel dicembre del 1993 a New Orleans. Era il 1 gennaio del 1994 quandochiamò per l’ultima volta a casa dei genitori, poi scomparve nel nulla e ancora oggi nessuno sa quale sia stato il suo destino. Le ricerche della polizia non hanno portato a nulla e anche il principale indagato per la sua, Alexander Masakela, non ha mai rivelato cosa accadderagazza. Per anni Alhanno cercatoe ancora oggi non hanno perso le speranze. Di certo la sua sparizione è stato dramma che ha ferito profondamente tutta la famiglia Carrisi e che ha portato, con il tempo, i due coniugi ad allontanarsi sempre di ...

MariannaFerrara : RT @IlPaoloGiordano: Jovanotti no, Al Bano e Romina sì tra i super ospiti. E in gara Levante, Elodie, Masini, Gabbani, Pelù, Vibrazioni e a… - IlariaStyle_S : RT @Iperborea_: Al Bano e Romina ufficialmente ospiti a Sanremo 2020 - BortoneMauro : #LecceSette - Musica, Sanremo 2020: Al Bano e Romina saranno ospiti del Festival -