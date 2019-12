Adam Sandler è talmente bravo in Uncut Gems che Daniel Day-Lewis gli ha telefonato per

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha raccontato di aver ricevuto una telefonata diDay-che lo ha chiamato per complimentarsi e parlare della sua performance in. La performance diinstrepitosa da aver spintoDay-a telefonare al collega per parlare del suo lavoro nel film. A raccontarlo è lo stesso: mentre si stava preparando per andare a fare due tiri al canestro nel campo vicino la sua vecchia scuola, l'attore ha guardato il telefono e ha visto la chiamata da parte diDay-, che chiamava per complimentarsi per la sua performance: "Ha cominciato a parlare di come ha afferrato la poltrona davanti a lui durante la visione e a dirmi che non riusciva a lasciarla ...

