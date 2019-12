Accordo Sky – Tim | Sky Uno | Sky Arte e TG24 arrivano su TIMVISION

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Sky Tim per la distribuzione di contenuti. L’intrattenimento Sky arriva su(non le serie tv) e TIM potrà vendere il Ticket Sport di Now Tv Aggiornamento 19 dicembre: nonostante la partnership tra Sky eper lo sport sia partita immediatamente, quella che riguardava l’approdo dei canali intrattenimento si è fatta attendere. Da qualche giorno Sky, Sky Uno e Skysono arrivati, un po’ in sordina e a X Factor concluso, sunella sezione intrattenimento, solo per la fruizione live, senza on-demand. Attendiamo notizie ufficiali in merito a quale versione dibisogna essere abbonati per usufruire dei canali intrattenimento di Sky, ma sembra tutto ancora in via di definizione, visto che mancano anche i loghi. Attualmente i canali sono visibili anche ai clienti non abbonati alla versione Plus di. Sempre più ...

