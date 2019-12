Abbazia di Trisulti | il Tar blocca lo sfratto della Fondazione sovranista

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Accolta la sospensiva presentata dall’associazione Dignitas Humanae Institute. Il monastero sarebbe dovuto diventare una scuola di formazioneclasse dirigente, sotto la regia“The Movement” di Steve Bannon. Il ministero ha annunciato che «presenterà ricorso al Consiglio di Stato»

