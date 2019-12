A 17 anni uccide l’uomo che la violentava | adolescente in carcere | “Ha pianificato il

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La storia di Chrystul Kizer arriva dal Wisconsin. La giovane ha confessato di aver ucciso, all’età di 17, Randy Volar, un uomo già condannato per crimini sessuali su minori. Nel 2018 gli avrebbe sparato per difendersi dall’ennesima violenza, ma secondo il procuratore aveval’omicidio. Una ragazza di diciannoverischia di restare per tutta la vita in prigione per aver ucciso un uomo che presumibilmente l’ha violentata e l’ha venduta ad altri per fare sesso. Un giudice ha stabilito che in questo caso non può usare una legge che protegge le vittime della tratta. La storia della giovane Chrystul Kizer arriva dal Wisconsin. La donna ha confessato di aver sparato due volte alla testa a Randy Volar e di aver bruciato il suo corpo nella sua casa di Kenosha. Il delitto risale al mese di giugno 2018 e, a quanto emerso, la giovane donna era appunto una vittima di ...

