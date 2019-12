8 marzo ‘Uomini per le Donne’ e ‘Padri in Movimento’ in piazza insieme

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Il prossimo 8a Roma, in occasione della Giornata internazionale dedicata ai diritti della Donna, Padri in Movimento con Jakub Stanislaw Golebiewski scendera’ inper la prima volta assieme a Uomini per le Donne con Manrico Maglia. “Siamo convinti- spiega il movimento culturale, nato per la tutela del principio alla bigenitorialita’- che l’obiettivo e’ nobile, scenderemo pacificamente infirmandoci semplicemente con i nostri nomi di battesimo, spiegando che le protagoniste devono essere le donne non solo per tre giorni all’anno ma per 365.” “Vogliamo proporre un nuovo messaggio diverso da quello strumentale e radicato da secoli nella nostra cultura patriarcale, anche se i tempi sono cambiati, il concetto di maschio alfa, eccessivamente protettivo e dominatore, sembrava essere superato ormai da tempo. Invece, ...

