259 minuti di Putin Tra difesa di Trump | allarme clima e nuovo mandato

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non una nuova Costituzione, ma un intervento con il cacciavite per eliminare la clausola sugli “incarichi consecutivi” e consentire a Vladimirdi ricandidarsi per un terzopresidenziale dal 2024. Il presidente russo non lo dice esplicitamente, lo lascia solo intendere, sarebbe la sua quinta volta al Cremlino.Nella tradizionale conferenza stampa fiume di fine anno, seduto alla solita scrivania, Vladimirha aspettato che la Russia lo interrogasse e la Federazione, in attesa dietro monitor dei computer e delle tv, come sempre, lo ha fatto. Eliminare i vincoli legali, rafforzare l’ipotesi di presidenza a vita: “Il vostro umile servitore è stato in carica per due mandati, poi ha lasciato l’incarico, ma poi aveva il diritto costituzionale di tornare”. Ogni anno arriva il giorno in cui al presidente si può chiedere ...

