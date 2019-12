150 anni | Pelonzi | da Governo timida risposta con 500mila euro

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “In questo bilancio non c’e’ unper celebrare i 150della Capitale d’Italia. Ritengo che ilabbia risposto troppomente con, e’ chiaro che Raggi dovrebbe battere i pugni per ottenere festeggiamenti degni”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Giulio, durante una conferenza stampa in Campidoglio sul bilancio di previsione 2020-2022 di Roma Capitale. L'articolo 150: daconproviene da RomaDailyNews.

BenecomuneNet : RT @PoliticaInsieme: Ingegneri: '#PoliticaInsieme non vuole essere erede di nessuno, ma solo inserirsi nella storia del movimento cattolico… - SecolodItalia1 : Il governo umilia Roma Capitale, Rampelli: «Per i 150 anni mancetta ridicola. Raggi la rifiuti»… - vocedelpatriota : Roma Capitale, Rampelli (VPC-FDI): per ricorrenza 150 anni da governo cifra ridicola. Raggi restituisca l’obolo a C… -