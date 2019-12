ZeroZeroZero | il trailer della nuova serie tv tratta dal libro di Saviano

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), iltvdaldiArriva unatv,dalla penna di Roberto: sidi, presentata in anteprima esclusiva alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e che arriverà su Sky a partire dal 14 febbraio 2020. Composta da otto episodi, lasarà diretta da Stefano Sollima (che ha già firmato Gomorra) e il cuore pulsante saranno le rotte del traffico internazionale di cocaina. I sistemi criminali familiari sono tutti diversi tra loro, ma ad accomunarli è sicuramente la radice di violenza e la sete di potere. I cartelli messicani, la ‘ndrangheta e gli uomini di affari americani corrotti tenteranno di contendersi la supremazia delle rottecocaina. Le riprese disono state effettuate in tre continenti (Europa, Africa e America) e saranno doppiate in sei lingue ...

