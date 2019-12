ZeroZeroZero | il trailer della nuova serie Sky ispirata all' opera di Roberto Saviano

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Svelato ildiSky Original, dal 14 febbraio su Sky, un progetto di Stefano Sollima girato in tre continenti ispirato al libro-inchiesta di. Svelato ildi, l'attesissimaSky Original diretta da Stefano Sollima e tratta dal libro "" di, edito da Feltrinelli. Un mastodontico affresco a tinte crime sul traffico internazionale di droga che si svela per la prima volta, oggi, nell'adrenalinico e tesissimoufficiale. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per otto episodi prodotti da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV in esclusiva per l'Italia su Sky dal ...

