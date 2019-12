XIII edizione di Salerno Sport Day | la festa degli “sport migliori”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– È tutto pronto per l’2019 di “Day”, il consueto appuntamento di dicembre organizzato da Salernitanaing che si terrà domani presso il Grand Hotelalle ore 17.39. Arrivato alla sua tredicesima, l’evento vedrà la presenza di dirigenti, atleti e tifosi, al fine di valorizzare glimigliori del nostro territorio. Un’occasione di confronto, quindi, che nasce dall’obiettivo di creare coalizioni vincenti al fine, non solo di sensibilizzare la cittadinanza tutta sull’importanza dell’aspettoivo nella quotidianità del singolo cittadino, ma anche di migliorare la classifica del “Sole 24 Ore” che, in tema di indice diività, relega la provincia disolo al 82^ posto su 107 province italiane. Il workshop di quest’anno porta il titolo di “Azienda 4.0” e vedrà la partecipazione e gli ...

