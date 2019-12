We Run Rome 2019 | il 31 dicembre obiettivo 10 000 iscritti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Torna puntuale come il Capodanno la Atleticom We Run, la tradizionale corsa podistica di 10 chilometri che si tiene ormai da 9 anni sempre il 31a Roma. L’edizionee’ stata presentata questa mattina al Palaexpo da Camillo Franchi Scarselli presidente di Atleticom e organizzatore della gara e dall’assessore allo Sport, Daniele Frongia. Il percorso della gara e’ sempre lo stesso: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Quest’anno il colore delle magliette scelte sara’ l’azzurro. Con una novita’: sara’ testata per l’occasione una t-shirt in grado di monitorare parametri vitali e capace di allertare gli atleti per prevenire incidenti con ...

