Watchmen ha tradito il fumetto e si è rivelata una delle migliori serie di sempre (Di mercoledì 18 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=2Pb17kB-XAg Che HBO decida di continuare Watchmen o di lasciarlo così, chiuso nella sua unica stagione con un buon finale dotato di una domanda aperta a cui sarebbe un peccato rispondere, non cambia il risultato che hanno raggiunto. In nove episodi Damon Lindelof e il suo team di sceneggiatori e registi hanno creato un seguito impossibile a Watchmen di Alan Moore, ne hanno fatto un racconto completamente diverso e tradendo tutti i temi principali del fumetto sono riusciti ad essergli estremamente fedeli. Hanno rinunciato a quasi tutti i personaggi storici (solo Ozymandias è quello che era, gli altri che troviamo o sono cambiati o sono reincarnazioni come Wade Tillman che praticamente è Rorschach) e lavorato quasi unicamente su dr. Manhattan, trasformando la sua assenza in presenza, tramutandolo nella metafora di un Dio distante e fallibile. Non tutto è ...

