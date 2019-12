Wanda Nara pronta per il Grande Fratello Vip | “Vedrete un’altra me”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Donna, madre, imprenditrice e moglie: ma siamo sicuri di conoscere tutti i volti di? A quanto pare no, ed è la stessa argentina a metterci in guardia. Lasta infatti per cominciare una nuova avventura, quella delVip, dove con Pupo ricoprirà il ruolo di opinionista, affiancando il conduttore Alfonso Signorini. Nell’intervista rilasciata a Chi la manager di Mauro Icardi, al quale è anche legata in matrimonio, annuncia che sul piccolo schermo potremmo imparare a conoscere una nuova versione di. Nel frattempo, al settimanale diretto da Signorini, racconta tutto quello che non mostra né in tv né sui social. Il GF Vip, una nuova avventura Manca poco al debutto di questa nuova edizione delVip, prevista per il prossimo 7 gennaio. L’entusiasmo è palpabile a sentirla parlare.non nasconde di essere una...

