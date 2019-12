Wanda Nara mamma al Grande Fratello Vip | Tutto pur di rimanere in Italia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La prossima opinionista delVip sarà, una scelta già molto criticata per via delle passate news che la vedono protagonista nel mondo della cronaca rosa. Oggi, ecco che ladecide di raccontarsi anche in veste diè poco amata dalpubblico e la sua partecipazione al … L'articoloalVippur diinproviene da www.meteoweek.com.

GoalItalia : La confessione di Wanda Nara: 'Il mio figlio più piccolo tifa Juventus, dirlo prima sarebbe stato sconveniente' ?? - Sport_Mediaset : #WandaNara: 'Niente sesso con #Icardi prima delle partite. 'Non so chi sia stato a cacciarlo dall'#Inter, è andato… - Gazzetta_it : .@WandaNara: '#Icardi è andato in una squadra più importante...' #Psg -