Vuoi una tua foto somigliante? Falla scegliere ad un estraneo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giudicare in maniera distaccata unadi se stessi a volte può essere impegnativo. Come accade quando sentiamo la nostra voce registrata, anche per le immagini interviene una complessa serie di meccanismi psicologici e culturali, che filtrano la nostra percezione. Il risultato è quello di provare disagio vedendo unagrafia che ci ritrae, magari scattata da altri, e di non ritenerla per niente. Alcune ricerche hanno cercato di capire qualcosa di più su questo fenomeno, mettendo in evidenza che, in molti casi, unsaprebbe giudicare una nostrameglio di noi stessi. Come ci percepiscono gli estranei Nel 2015 un gruppo di ricerca dell’Università del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha condotto un esperimento interessante che ha visto coinvolti 130 studenti. Ad ognuno di loro era stato chiesto didieciprese dal proprio profilo ...

Radio1Rai : Buon Natale dallo spazio. In video-collegamento dalla stazione orbitante, @astro_luca ha dialogato ieri coi bambini… - cdghietta : Per il ruolo che riveste e che ha rivestito (ricordo che ministro vuoi dire 'servitore'), su mandato del corpo elet… - hystericalmad_ : raga se mi sento dire ancora una volta 'ah hai fatto lingue e letterature all'università? Allora vuoi diventare ins… -