Vomero sommerso dai rifiuti. Il presidente della Municipalità: “Porto i sacchetti al Comune” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Duro attacco social del presidente della V Municipalità, Paolo De Luca, alla manager di Asìa, Maria De Marco: "Basta chiacchiere - tuona il numero uno di via Morghen - vogliamo i fatti". I militanti DemA si dividono. Per le opposizioni, "lo schieramento di de Magistris è in frantumi". Ieri vertice sui rifiuti a Palazzo san Giacomo con l'esperto Fortini.

