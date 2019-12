Volley femminile | Champions League 2020 | Scandicci non fa sconti | schiacciato il Maribor

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tre su tre.non sbaglia nelladie infila il terzo successo consecutivo nel torno. Le toscane hanno sconfitto ilcon un netto 3-0 (25-16; 25-22; 25-16) davanti ai 900 spettatori del Palaestra di Siena e si confermano in testa alla Pool C quando siamo al giro di boa della fase a gironi: soltanto le vincitrici dei cinque gruppi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale, le ragazze di coach Marco Mencarelli sono sulla buona strada per proseguire l’avventura nella massima competizione continentale. La Savino Del Bene ha avuto soltanto un momento di difficoltà quando si è trovato sotto per 8-3 nel secondo set ma poi hanno brillantemente rimontato l’abbordabile compagine slovena chiudendo i conti in 74 minuti di gioco, la partita è stata brillantemente controllata senza particolari criticità e ...

