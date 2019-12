Volley | Champions League 2019-2020 Civitanova e Trento vogliono il secondo successo in

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Seconda giornata di gare, che in realtà sarebbe la terza, per la Lubee l’Itas Trentino, che si scambiano gli avversari battuti una settimana fa, in attesa del doppio derby di gennaio che decreterà di fato la vincitrice del girone. Per vedere entrambe le squadre azzurre nei quarti c’è bisogno di un en plein di vittorie anche oggi, magari senza arrivare al tie break come è capitato anella prima giornata di gare perchè solo le migliori tre seconde dei cinque gironi entreranno nella seconda fase ad eliminazione diretta. Molto importante, dunque. la sfida che attende soprattutto la squadra di Lorenzetti che non sta certo vivendo una prima parte di stagione straordinaria, con qualche sconfitta e controprestazione di troppo. Alle 20.30 aarriva il Ceske Budejovice, squadra della Repubblica Ceca che raccoglie giocatori un po’ da tutta Europa, dallo ...

