Volley | Challenge Cup 2020 | Milano asfalta l’Erzeni Shijak e ipoteca gli ottavi di finale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una semplice formalità.surclassa l’Erzeniper 3-0 (25-9; 25-15; 25-7) in appena 52 minuti di gioco nell’andata dei sedicesimi didellaCup eil passaggio del turno nella terza competizione europea dimaschile per importanza. Il match era originariamente in programma in Albania ma il terremoto di qualche settimana fa ha convinto le due squadre a disputare entrambi gli incontri al Centro Pavesi di, l’incasso sarà devoluto interamente in beneficenza proprio per aiutare la popolazione di Tirana e dintorni. Domani si disputerà il match di ritorno, ai padroni di casa basterà conquistare due set per ufficializzare la qualificazione aglidi: non ci saranno molti problemi di sorta, gli uomini di coach Roberto Piazza sono nettamente superiori come si sapeva alla vigilia e intravedono già il prossimo impegno ...

