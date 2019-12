Vittorio Feltri di nuovo contro Greta Thunberg | “Fosse mia figlia la prenderei a

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): “Fosse mialaa schiaffi” “Vorrei chefosse miaper poterla prendere a schiaffi”. A parlare, scagliandosi per l’ennesima voltal’attivista svedeseThunmberg, è il direttore editoriale di Libero. Durante un’edizione del Tg4 il giornalista Giuseppe Brindisi ha parlato della polemica scoppiata tra la 16enne promotrice del movimento Friday for Future e le ferrovie tedesche: la società Deutsche Bahn ha risposto a un tweet dellache, mentre era di ritorno Deutsche Bahn dalla Cop25 di Madrid sulla tratta Francoforte-Amburgo, ha postato una foto che la ritraeva seduta a terra tra le valige accompagnata dalla frase “Viaggio su un treno sovraffollato attraverso la Germania e finalmente torno a casa”. La Deutsche Bahn, leggendo quel post come una ...

repubblica : Titolo sessista contro Virginia Raggi, Vittorio Feltri a processo per diffamazione [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Roma, insulti alla Raggi: Feltri rinviato a giudizio - dastjpopino : Vittorio Feltri a Marco Travaglio: 'Il Fatto Quotidiano perde copie? Devi cacciare Andrea Scanzi' -