Vittorio Feltri ancora contro Andrea Scanzi | Rosica sul vino perché lui lo paga

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) "è convinto di essere un campione come Leo Messi. Chiamate gli infermieri. Non sta in piedi e si aggrappa al fiasco, l’unica sua risorsa dialettica". Questo è l'ultimo messaggio diin direzione di. Già ieri il direttore di Libero si era scagliatoil

repubblica : Titolo sessista contro Virginia Raggi, Vittorio Feltri a processo per diffamazione [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Roma, insulti alla Raggi: Feltri rinviato a giudizio - Federic35509908 : @matteosalvinimi Caro capitano ho letto la lettera che oggi ti ha dedicato Vittorio Feltri su Libero,dagli retta pe… -