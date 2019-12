Vittoria Belvedere su Kim Rossi Stuart | “Abbiamo dormito insieme”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È tempo di confessioni per. L’attrice è stata ospite della puntata andata in onda il 17 dicembre di Vieni da me, il talk show di successo condotto da Caterina Balivo. La donna ha ripercorso le varie tappe della sua lunghissima carriera, iniziata quando aveva soltanto diciotto anni. E, nel corso della chiacchierata, si è lasciata andare a una serie di rivelazioni inaspettate, legate in particolar modo al suo rapporto con i colleghi del mondo televisivo e cinematografico. Il rapporto con KimCaterina Balivo ha così chiesto ase avessi mai subito il fascino di qualche collega del mondo cinematografico. Al che la donna, pur negando, ha raccontato un interessante aneddoto legato a Kim, assieme al quale aveva girato un film. «Io e Kim facemmo un viaggio insieme. Da poco gli era morto il padre mentre io ero stata lasciata da un ...

