Virginia Raggi strepitosa | eleganza e scollature | come non l’avete mai vista FOTO

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La sindaca di Roma è sempre molto riservata, del suo privato si sa poco e difficilmente si espone al gossip. Recentemente però ha svestito i panni di Prima Cittadina per indossare quelli di spettatrice, con un abito sobrio e sexy che mette in risalto la sua bellezza…alla Prima Qualche giorno fa si è tenuta l’inaugurazione della stagione teatrale al Teatro dell’Opera di Roma con “Les vêpres siciliennes” ispirata all’opera di Giuseppe Verdi. Non poteva mancare la sindaca che ha presenziato con un abito molto elegante e anche scollato, Bella e disinvolta,ha mostrato un lato di sé che è piaciuto molto; bellissima e luminosa. L'articolonon l’avete maiproviene da Velvet Gossip.

