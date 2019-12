Villa San Giovanni sindaco arrestato | bufera su “Caronte & Tourist”

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria ha condotto all’arresto di ben 11 persone nello ‘Stretto’, tra cui ildiSanSiclari. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, l’indagine ha sancito l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti delle persone coinvolte, ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e, per una persona solamente – di cui ancora non è stato reso noto il nome – anche concorso esterno in associazione mafiosa.Sanil: utili in cambio di favori Oltre aldiSan, tra gli arrestati figurano Antonino Repaci, presidente del Cda di “Caronte; Tourist Spa”, e Calogero Fimiani, ...

repubblica : Stretto di Messina, arrestati sindaco di Villa San Giovanni e il presidente del servizio traghetti per corruzione [… - Agenzia_Ansa : Arrestato il sindaco di Villa San Giovanni e altre 11 persone, tra cui manager della società di navigazione 'Caront… - fanpage : Stretto di Messina, arrestati sindaco di Villa San Giovanni e manager società di traghetti -