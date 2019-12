Vieni da me | Barbara Alberti sul GF Vip | “Pazza e disperata come sono…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)parla del GF Vip ada me: “Può essere che lo faccio!”è stata oggi ospite ada me nella rubrica “Domande al buio”, rispondendo alle domande del led. Una di queste era: “Parteciperesti ad un reality show?”. Il riferimento è chiaramente al Grande Fratello Vip 4, visto che il nome dellacircola ormai da settimane ed è quasi certo (ovviamente attendiamo ufficialità dalle pagine ufficiali del reality, ndr). Immediata la risposta di, che a Caterina Balivo ha detto: “Se me lo chiedessero, pazza esono può essere che accetto!” Insomma, laha voluto usare l’ironia per parlare di questa nuova avventura nel mondo dei reality. Sui social, tutti sono impazziti per il nome dial GF Vip 4, data l’importanza del personaggio. La vedremo davvero ...

