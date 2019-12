VIDEO Ginnastica | Paolo Principi entra nel Codice dei Punteggi! Il movimento

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un italiano èto a fare per deldei Punteggi diartistica, la Bibbia della Polvere di Magnesio dove sono inseriti tutti gli elementi ufficialmente riconosciuti dalla Federazione Internazionale.ha scritto un piccolo pezzo di storia col suo, un Markelov con mezzo giro in presa mista e salita in verticale a cui è stato riconosciuto un valore D (0.4 nel D Score, la nota di partenza di ogni esercizio). L’azzurro ha eseguito questa evoluzione dello Yamawaki a gambe aperte in occasione della tappa di Osijek valida per la World Challenge Cup, la gara dello scorso 28 maggio è stata teatro del numero del 30enne marchigiano che è tornato sulle scene dopo un infortunio e che ha così potuto ritagliarsi uno spazio nel libro che regolamenta questo sport. L’aviere dell’Aeronautica Militare affianca così tanti altri azzurri come Igor ...

