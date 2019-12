Viaggio nella grande bellezza | diretta

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Canale 5 prova a inseguire Rai1 con la divulgazione storico-artistica: se l'ammiraglia di viale Mazzini può contare sul bravissimo Alberto Angela, il Biscione ha arruolato l'attore Cesare Bocci per, in onda alle 21.40. TvBlog seguirà in liveblogging la serata.Lo speciale - realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli - racconta la Città del Vaticano, luogo spirituale che vanta la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri prodigi architettonici.pubblicato su TVBlog.it 18 dicembre 2019 21:57.

SkyAtlanticIT : 'Sai perché non perderemo soldi? Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l'economia mondiale' Un viaggio di… - RaiUno : Il Rinascimento che Lorenzo de' Medici contribuì a infondere nell'arte, nella scienza e nella letteratura non ha eg… - QuiMediaset_it : Un viaggio attraverso tesori nascosti e luoghi mai visti del #Vaticano con #CesareBocci guida d'eccezione In prima… -