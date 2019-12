Viaggio nella grande bellezza | Cesare Bocci convince | meno la scrittura

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) live placement Canale 5 ha provato stasera ad emulare Rai1, che da qualche stagione ha affidato ad Alberto Angela le chiavi del sabato sera con Ulisse e di alcune serate speciali con Meraviglie: per l'occasione la rete ammiraglia Mediaset ha arruolato, mandato a esplorare il Vaticano conovviamente non è Alberto Angela: da attore navigato qual è - la sua popolarità si deve soprattutto alla partecipazione ne Il Commissario Montalbano e alla vittoria di Ballando con le Stelle -si trova perfettamente a suo agio tra piazza San Pietro e dintorni, si rivela un abile intervistatore quando si trova davanti padre Georg, ex segretario particolare di Benedetto XVI, anche se come il suo "collega" di viale Mazzini non si risparmia in aggettivi esaltanti come "meraviglioso", "straordinario", "magnifico" ed espressioni come "da ...

SkyAtlanticIT : 'Sai perché non perderemo soldi? Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l'economia mondiale' Un viaggio di… - RaiUno : Il Rinascimento che Lorenzo de' Medici contribuì a infondere nell'arte, nella scienza e nella letteratura non ha eg… - QuiMediaset_it : Un viaggio attraverso tesori nascosti e luoghi mai visti del #Vaticano con #CesareBocci guida d'eccezione In prima… -