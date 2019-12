Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 20 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA A SEGUIRE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, RALLENTAMENTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRI RALLENTAMENTI DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA IN USCITA NELLA DIREZIONE OPPOSTA POSSIBILI RIPERCUSSIONI, CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCONE DI ANAGNI LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE PER POTER INSTRADARE I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ I TRENI DELLE LINEE FL6-CASSINO, FL7-NAPOLI VIA FORMIA ED FL8 ...

