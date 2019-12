Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 18 | 45

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 18.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO RIMOSSO IN ESTRENA L’INCIDENTE TRA LAFIUMICINO E APPIA, PERMANGONO LE CODE CHE SI SONO UNITE A QUELLE PER INCIDENTE FINO ALL’A24 IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DATRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO MENTRE IN INGRESSO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST CODE ANCHE SULLAFIUMICINO IN USCITA DATRA MAGLIANA E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE SEMPRE DA MAGLIANA ALLA COLOMBO SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO. VERSO LATINA CODE TRA CASTELNO E MONTE D’ORO , PROSEGUENDO POI CODE TRA CASALAZZARA E LA NETTUNENSE CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU TIBURTINA TRA RACCORDO E TIVOLI, COSICCOME SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E ...

