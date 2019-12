Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)18 DICEMBRE ORE 10:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA PRENESTINA E APPIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA TIBURTINA E DIRAMAZIONENORD MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA E PIU AVANTI CODE TRA PONTINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANOTERAMO DELL’ A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA CASSIA DA OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E USCITA FORMELLO VERSO LA CAPITALE SEMPRE ...

