Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)18 DICEMBRE ORE 09:35 CILUFFO MARCO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA PRENESTINA E APPIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA APPIA E TRA TIBURTINA E DIRAMAZIONENORD MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA E PIU AVANTI CODE TRA LAFIUMICINO E PONTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE IN USCITA SEMPRE DA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO DIRAMAZIONESUD PRESTARA ATTENZIONE CHIUSURA PER LAVORI ALTEZZA TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI I VEICOLI DEVIANO ALL INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO E PROSEGUONO VERSO SUD RIMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA DA ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 09:45: ROMA 18 DICEMBRE ORE 09:35 CILUFFO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - roma_e_roma : RT @romasulweb: Ostia Antica, un'isola ambientale nel cuore del borgo. M5s: 'Così riorganizziamo la viabilità' -