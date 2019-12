Via libera al nuovo statuto Dalla Lega sparisce il Nord Bossi resterà presidente a vita

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ildalle. Nella bozza deldel Carroccio, che il congresso federale approverà sabato mattina a Milano, Umbertoresta il “” della, che continuerà ad annoverare “l’indipendenza della Padania” come “finalità del Movimento”, ma il senatùr non avrà più poteri né incarichi nella nuova, soppiantataSalvini premier. “Nessuno vuole chiudere la: oltre al fatto che non si può chiudere”, spiegano fonti dellaaggiungendo che il congresso di sabato “serve solo a ere le sovrapposizioni esistenti tra i due soggetti politici e consentire allaSalvini premier di operare con più efficienza”. Dunque, precisano le stesse fonti,lo storico articolo 1 dello“continuerà a rimanerefinché lo ...

msgelmini : Il via libera alla #cannabis in #manovra sarebbe stato uno schiaffo al buon senso e un pessimo messaggio per i nost… - antoniomisiani : Via libera in Conferenza Stato-Regioni al nuovo Patto per la salute: più risorse per il fondo sanitario nazionale (… - LaStampa : La conferenza Stato-Regioni dà il via libera al decreto che rende obbligatoria per i produttori l’indicazione della… -