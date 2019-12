Versione inedita del Va pensiero | Orchestra di Piazza Vittorio

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Milano, 18 dic. (askanews) – Ensemble multietnico, repertorio molto italiano: l’ditorna ad esplorare i territori della lirica con uno dei più celebri cori del repertorio operistico, il Vadel terzo atto del Nabucco di Giuseppe Verdi. Nel video diretto da Francesco Cabras i vari componenti e la musica eterna del grande Maestro di Busseto.

