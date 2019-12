Vela | 27esima edizione del Trofeo Marcello Campobasso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza, per il 27° anno, il, regata velica internazionale della Classe Optimist voluta dalla Federazione Italiana, che ne affida sin dalla primal’organizzazione al circolo napoletano di Santa Lucia. Appuntamento dal 3 al 5 gennaio 2020 per una manifestazione che si rinnova nei numeri e nella qualità dei partecipanti. Circa duecento i velisti al via, provenienti da quindici nazioni: Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia, Svezia, Ucraina. Da segnalare il ritorno della delegazione russa, che mancava nel golfo da molti anni. I team di Israele, Ucraina e Germania hanno annunciato il loro arrivo in città il 30 dicembre: passeranno la notte di Capodanno all’ombra di Castel dell’Ovo, a ...

