Vasco Rossi a Bologna in incognito canta Sto Pensando A Te e non si fa riconoscere

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)StoA Te in Piazza Maggiore. Il rocker di Zocca ha fatto visita al capoluogo emiliano, ma nessuno dei presenti sembra averlo riconosciuto. Il Blasco si è però lasciatocon un video su Instagram, con il quale ha rivelato di trovarsi in quella che una celebre canzone di Lucio Dalla definiva Piazza Grande. Il video diNon sono bastati alcuni minuti per i fan, che subito dopo la condivisione del video si sono letteralmente fiondati in Piazza Maggiore acon la speranza di incontrare il loro idolo che si è divertito a "re in piazza", come accadde nell'ormai lontano 1979. Ricorda: "Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia …mi ispirò la melodia (e il testo) di Stoa te" I concerti ...

infoitcultura : Vasco Rossi a spasso in incognito a Bologna canta “Sto pensando a te”: il video da piazza Maggiore - infoitcultura : Concerti Vasco Rossi, via alla vendita dei biglietti. Prezzi e città degli spettacoli - infoitcultura : Vasco Rossi: 'Cantare in piazza', in incognito intona un suo pezzo: show a Bologna in piazza Maggiore. Video -