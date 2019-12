Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un copione consolidato. Una scena che puntualmente finisce con il ripetersi. Si punta la vittima, si valuta la situazione e si decide di affondare il colpo. Nel mirino deitori finiscono quasi sempre gli anziani. E’ successo a Benevento, precisamente in contrada San Vito, dove ieri mattina un incaricato di un’azienda energetica si è presentato alla porta di una novantenne (tra l’altro affetta da Alzheimer) con la proposta di un nuovo e più vantaggioso. L’anziana signora era in casa in compagnia della badante, una donna straniera che ancora non mastica perfettamente l’italiano. Limite, tuttavia, che non le ha evitato di fiutare l’inganno, allertando prontamente la figlia della novantenne, la quale ha intimato all’operatore di andare via. Tutto prontamente risolto? Neanche per idea, ...

wflyw1 : @Gastaxxx @nunziapenelope @Corriere Cosa non è chiaro tra le parole 'aumento spontaneo'? Aumento? O forse spontaneo… - anteprima24 : ** Variazione del contratto energetico: ennesimo tentativo di #Truffa a un'#Anziana ** - comuneimer : Determinazione del 18/12/2019: Variazione partite di giro e operazioni conto terzi - Art. 175, comma 5-quater, lett… -