(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E’negli Stati Uniti, pioniere della vaccinologia e creatore di un vaccino contro l’diB., scrive il ‘New York Times’, èa 86 anni nella sua casa a Manhattan, per un tumore della prostata. Secondo alcune stime, il suo vaccino contro l’Hib avrebbe salvato 7 milioni di vite dal 1989 (anno in cui fu approvato). Prima del vaccino, la meningite dadiB uccideva circa 400.000 bambini l’anno, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.L'articolodell’anti-diB Meteo Web.

