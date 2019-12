Usa | i pro-impeachment scendono in piazza alla vigilia del voto | “Trump è un criminale”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)delCamera per decidere se mettere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in stato d’accusa, previsto mercoledì 18 dicembre, i sostenitori dell’sono scesi nelle piazze delle principali città statunitensi. “Trump è un criminale”, si legge in uno dei cartelli esposti durante le proteste. O ancora: “Make America great again. Impeach Trump“. Da Los Angeles a San Francisco, da Denver finoCasa Bianca, sono state cantate canzoni contro il presidente Usa. SpettaCamera, controllata dai Democratici, decidere se mettere il presidente in stato d’accusa. Se ci saranno i voti, al Senato inizierà il processo vero e proprio. Il tycoon è accusato non solo di abuso di potere e ostruzione ai lavori del Congresso in un complesso caso che riguarda l’Ucraina, ma anche di corruzione. Secondo i Democratici la ...

