Una pericolosa giornata al mare

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Phoebe Robertson è una studentessa di 21 anni del Regno Unito sopravvissuta a un’infezione letale contratta durante una vacanza alle Barbados lo scorso ottobre. Un giorno in spiaggia ha avuto un infortunio al piede sinistro quando ha calpestato un riccio di, ha notato che si era infiammato dopo il contatto con la creatura. “Due giorni dopo aver calpestato il riccio di, il mio piede ha iniziato a gonfiarsi, al punto che non riuscivo nemmeno a camminare”, ha detto. Andò in un ospedale sull’isola caraibica dove ricevette cure mediche, gli furono prescritti antibiotici e tornò nel suo paese d’origine una settimana dopo. “Sono andata da un medico che mi ha raccomandato di usare salviette imbevute di alcol e antibiotici. I miei piedi sono migliorati in cinque giorni e poi sono tornata a casa. Quando siamo giovani, ci sentiamo invincibili. Non ...

raistolo : 1 milione di euro buttati via per “sperimentare” una cosa che sappiamo già essere pericolosa e che tutti gli altri… - juventusfc : ?? «L’Udinese è una squadra pericolosa» Le parole del Mister alla vigilia di #JuveUdinese ?? - valigiablu : India, passa la legge sulla cittadinanza che discrimina i musulmani. “Una svolta pericolosa, in contrasto con la Co… -