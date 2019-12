Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Vestita da angioletto ma colalzato. L’immagine di Ella Legge, bimba inglese di 5, ha fatto il giro del web e delle testate: la piccola è stata ritratta mentre mostrava ila sua mamma per almeno 20 minuti durante unanatalizia organizzata dalla sua scuola nella cittadina di Maldon, nell’Essex.Carla Bovingdon, mamma 33enne, ha poi spiegato come sua figlia fosse completamente ignara del significato del gesto e soltanto intenzionata a mostrarle il puntomano in cui si era fatta male. A riportare le parolemadre è il Daily Mail: “Le persone ridevano e io pensavo ‘Ella, per favore, fermati’. Ma siccome non sono intervenuta, lei ha continuato a sollevare ilcome per dire: ‘Mamma, guarda’”:″È stato così divertente perché non si rendeva conto di ...

MarroneEmma : “Sarebbe bellissimo diventare una cantante così.” / la mia giornata inizia in maniera diversa,sono carica e non vog… - Rita_sole : RT @HuffPostItalia: Una bambina di 5 anni ha regalato al pubblico della recita di Natale il dito medio per 20 minuti - SilvanoPravato : RT @CeledarrandoM5S: #Sondrio Ciò che è accaduto è vergognoso! Frasi razziste davanti ad una bambina che sta morendo non possono essere acc… -