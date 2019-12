Un viaggio alla scoperta dell’arte e del territorio | successo per le visite a Carinola

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiProseguiranno fino a domenica 22 dicembre leguidate per “conoscere l’arte e ildi” che, in questi giorni, hanno permesso a numerosi giovani di entrare a contatto diretto con il patrimonio architettonico della cittadina dove, attualmente e fino al 29 dicembre, è in corso il progetto “. Il recupero delle radici”. Leguidate partono ogni giorno alle 10.00 da Piazza Osvaldo Mazza e permettono di visitare: Palazzo Petrucci, Cattedrale, Castello, Annunziata di, Basilica di Santa Maria in Foro Claudio, Eremo di San Paolo di Casale, Eremo di Santa Maria della Grancelsa, Convento di San Francesco, Santa Maria delle Grazie a Casale. La rassegna prevede inoltre un fitto programma di eventi. Tra questi da non perdere l’appuntamento di domenica 22 dicembre: ore 18.00 a Palazzo Petrucci la mostra sui beni culturali di ...

